Андрій Шевченко поділився сімейним фото та привітав сина з 20-річчям

Син легендарного українського футболіста Андрія Шевченка Крістіан 10 листопада святкує 20-річчя. З цієї нагоди батько опублікував спільне сімейне фото з іменинником і дружиною Крістен Пазік та присвятив синові теплі слова. Крістіан, як і батько, обрав футбольну кар’єру.

У дописі Шевченко побажав Крістіану не відмовлятися від мрії та запевнив, що вся родина його любить. «З днем народження, наш Крістіане Шевченко! Продовжуй іти за своєю мрією! Ми любимо тебе», — написав футболіст.

До привітання Шевченко додав сімейне фото, на якому позує разом із сином та дружиною Крістен Пазік. У подружжя четверо синів: Джордан, Крістіан, Олександр і Райдер-Ґабріель. Крістен та Андрій познайомилися в Італії на початку 2000-х років. Пара одружилася 14 липня 2004 року у Вашингтоні.

Крістіан пішов футбольним шляхом батька

Крістіан Шевченко також пов’язав своє життя з футболом. Він виховувався в академії лондонського «Челсі», а згодом продовжив підготовку в молодіжній системі «Тоттенгема», до якої приєднався у грудні 2022 року. У липні 2023 року футболіст перейшов до «Вотфорда», де виступав за молодіжні команди. Через два роки він підписав із клубом професійний контракт. У травні 2026 року Крістіан залишив «Вотфорд».

Таким чином, молодший Шевченко продовжує власний футбольний шлях, а батько публічно підтримує його та бажає не зупинятися на досягнутому. Андрій Шевченко привітав сина з днем народження на своїй сторінці у Facebook.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та його дружина Крістен Пазік публічно привітали старшого сина Джордана з днем народження. 29 жовтня йому виповнилося 22 роки.





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