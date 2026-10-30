Англія перемогла Папуа Нову Гвінею з рахунком 34:12 у Вуллонгонзі, Австралія, на чемпіонаті світу з регбілігу. Водночас команда Браяна Макдермотта опинилася на межі вильоту вже на груповому етапі турніру.

Не вистачило різниці очок

Як повідомляє Sky Sports, після поразки від Тонга 12:30 у стартовому матчі турніру англійці вже не контролювали власну долю. Навіть попри розгром Франції з рахунком 82:0, для випередження Самоа за різницею очок Англії потрібно було перемогти Папуа Нову Гвінею з різницею щонайменше 70 очок.

Англійська команда активно розпочала гру та занесла чотири спроби за перші 21 хвилину. Серед авторів спроб був Дом Янг. Однак помилки Англії та впевнена гра суперників не дозволили команді розвинути стартову перевагу.

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Вирішальний матч групи

До кінця першого тайму Папуа Нова Гвінея дозволила опонентам набрати лише три очки зі штрафного, а після перерви відповіла двома реалізованими спробами. Англія не могла занести спробу 48 хвилин, доки це не зробив Морган Ноулз. Майкі Льюїс оформив ще одну спробу в останньому розіграші матчу.

Різниці у 22 очки, ймовірно, буде недостатньо, щоб уникнути першого в історії Англії вильоту на груповому етапі чемпіонату світу. Єдиний варіант для команди посісти друге місце — перемога Тонга над Самоа з різницею 46 очок або більше в недільному матчі, який завершуватиме груповий етап.

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