Англія прийме Кубок світу з нетболу 2031 року в Манчестері — BBC Sport

Англія вчетверте в історії прийматиме Кубок світу з нетболу: турнір 2031 року проведуть на критій арені Co-op Live у Манчестері, Велика Британія. Про це оголосили World Netball та England Netball, повідомляє BBC Sport.

Четвертий турнір в Англії

Кубок світу з нетболу відбувається раз на чотири роки. Востаннє Англія була господаркою змагань у 2019 році, коли матчі проходили в Ліверпулі. Перший в історії турнір провели в Істборні 1963 року, а Кубок світу 1995 року приймав Бірмінгем.

Президентка World Netball Ліз Ніколл заявила, що після розгляду переконливої заявки England Netball упевнена у проведенні ще одного міжнародного турніру в Англії. Вона також висловила сподівання на співпрацю у підготовці змагань 2031 року та надалі.

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Досвід Манчестера та результати збірної

У 2023 році збірна Англії вперше вийшла до фіналу Кубка світу, але в Кейптауні поступилася Австралії з рахунком 45:61. Австралійки здобули тоді свій 12-й титул. Англія також посідала друге місце 1975 року, коли змагання проводили у форматі ліги.

Голова England Netball баронеса Сью Кемпбелл назвала приїзд найкращих гравців світу до Манчестера захопливою перспективою та можливістю популяризувати нетбол і надихнути нове покоління гравців та вболівальників. Гендиректорка England Netball Френ Конноллі зазначила, що турнір стане платформою для підвищення помітності, ролі та впливу жіночого спорту й нетболу у Великій Британії.

Оголошення зробили у рік сторіччя England Netball. Раніше цього року Co-op Live приймала фінал Netball Super League між AO Thunder і London Pulse, який відвідали понад 8 тисяч глядачів.

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