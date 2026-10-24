Англія розгромила Францію 82:0 на Кубку світу з регбіліг — Sky Sports News

Збірна Англії з регбіліг у Перті, Австралія, перемогла Францію з рахунком 82:0 у матчі Кубка світу. Розгром дозволив англійцям поліпшити різницю очок і зберегти шанси на вихід до півфіналу.

Як повідомляє Sky Sports, Англія занесла 14 спроб. Гербі Фарнворт оформив хет-трик у першому таймі, а Дом Янг також записав на свій рахунок три спроби. Майкі Льюїс, який вийшов із лави запасних, двічі перетнув залікову зону суперника.

Шість спроб до перерви

На старті гри французька команда чинила серйозний опір і впродовж першої чверті не дозволяла англійцям відкрити рахунок. Англія занесла першу спробу на 23-й хвилині, після чого Франція почала втрачати темп. За останні 17 хвилин першого тайму команда Браяна Макдермотта занесла шість спроб і пішла на перерву за рахунку 36:0.

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Окрім Фарнворта, Янга та Льюїса, спроби Англії занесли Меттью Ештон, Джордж Вільямс, Віктор Редлі, Джез Літтен, Джек Велсбі й Ей Джей Брімсон. Г'юго Савала набрав 26 очок. Брімсон також відзначився спробою за три хвилини до фінального свистка.

Боротьба за півфінал триває

Перед матчем із Францією Англія поступалася Самоа на 150 очок за різницею після великої перемоги самоанців над Папуа — Новою Гвінеєю. Наступну гру англійці проведуть у Вуллонгонзі проти збірної Папуа — Нової Гвінеї. Для виходу до четвірки найкращих їм потрібна ще одна велика перемога, а також сприятливий результат матчу Тонга — Самоа 1 листопада.

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