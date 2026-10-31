Англія розгромила США 55:12 у WXV Global Series — Sky Sports News

Жіноча збірна Англії з регбі перемогла команду США з рахунком 55:12 у матчі WXV Global Series у Нью-Джерсі, США. Вінгерка Клаудія Молоні-Макдональд занесла чотири спроби. Про це повідомляє Sky Sports.

Дев’ять спроб Англії

Англійки загалом занесли дев’ять спроб. Окрім Молоні-Макдональд, спроби занесли центр Мег Джонс, вінгерка Міа Веннер, запасна хукерка Брайоні Філд, а також гравчині третьої лінії Медді Феунаті та Садія Кабея.

Перший тайм пройшов у більш рівній боротьбі: перед перервою різниця становила 10 очок. У другій половині зустрічі перевага Англії стала значною.

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Відповідь після поразок у Канаді

До гри зі США команда Джона Мітчелла зазнала двох поспіль поразок у тестових матчах у Канаді — вперше за десятиліття. У Торонто англійки також перервали серію без поразок, яка тривала 41 тестовий матч і чотири роки.

Збірна США занесла дві спроби — їх авторами стали лівий стовп Гоуп Роджерс і запасна гравчиня задньої лінії Кейт Закарі. У другому таймі американки пропустили три спроби за дев’ять хвилин, коли стовп Мона Тупоу перебувала на штрафній лавці через повторні порушення під час сутичок.

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