Англія розгромила Уельс 70:6 на жіночому Кубку світу з регбілігу — BBC Sport

Жіноча збірна Англії з регбілігу розгромила Уельс із рахунком 70:6 у стартовому матчі групи A Кубка світу в Перті. Англійки занесли 13 спроб, сім із них — до перерви, після якої вели 40:6.

Два хет-трики та рекорд Роу

Конні Бойд, яка дебютувала за збірну Англії, та вінгерка Анна Дейвіс оформили по хет-трику. Іззі Роу занесла дві спроби й виконала дев’ять реалізацій, набравши загалом 26 очок. Вона повторила рекорд за кількістю очок, набраних однією англійською регбісткою в матчі жіночого Кубка світу.

По дві спроби у складі переможниць занесли Амелія Браун і Роу. Також відзначилися Джорджія Вілсон, Голлі-Мей Додд і Жасмін Стрейндж, ще одна дебютантка команди. За даними BBC Sport, Браун занесла одну зі спроб, скориставшись вдалим відскоком м’яча біля власної залікової зони після удару Уельсу, а потім подолала 109 метрів до залікової зони суперниць.

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Уельс зрівняв рахунок на старті

Англія відкрила рахунок уже на третій хвилині завдяки спробі Браун. Проте валлійки скористалися кількома помилками суперниць і зрівняли рахунок упродовж перших 10 хвилин: Пейдж Тревіс занесла спробу, а Престон виконав реалізацію.

Після цього англійська команда повернула контроль над грою та до перерви сім разів перетнула залікову зону суперниць. Уельс уперше виступає на жіночому Кубку світу з регбілігу. У двох попередніх очних зустрічах Англія набрала проти цієї команди 114 очок, не пропустивши жодного.

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