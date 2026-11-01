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Англія вибула з Кубка світу з регбіліг після перемоги Тонги — The Guardian

UA.NEWS 01 Листопада 2026 13:22
Англія вибула з Кубка світу з регбіліг після перемоги Тонги — The Guardian

Збірна Англії вибула з чоловічого Кубка світу з регбіліг після того, як Тонга в Сіднеї, Австралія, перемогла Самоа з рахунком 20:18. Англійська команда завершила виступ на турнірі через гіршу різницю очок.

Матч Тонги та Самоа

Поєдинок Тонга — Самоа відбувся на стадіоні CommBank Stadium у Сіднеї. Тонга перемогла з різницею у два очки, однак такого результату не вистачило, щоб Англія продовжила виступи на Кубку світу.

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Необхідна різниця очок

Команді під керівництвом Браяна Макдермотта для виходу далі було потрібно, щоб Тонга обіграла Самоа з різницею щонайменше у 47 очок. Підсумковий відрив у два очки не дозволив виконати цю умову.

Як повідомляє The Guardian, це перший випадок в історії, коли ані Англія, ані Велика Британія не вийдуть до четвірки найсильніших команд турніру.

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