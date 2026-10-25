Англія вперше виграла Кубок світу серед гравців із церебральним паралічем — BBC Sport

Збірна Англії вперше виграла Кубок світу з футболу серед гравців із церебральним паралічем, перемігши команду США з рахунком 2:1 у фіналі в Атланті, США. Про це повідомляє BBC Sport.

Гол на останніх хвилинах

Господарі турніру, збірна США, вийшли вперед після подачі з кутового за три хвилини до завершення матчу. Сем Дьюірст зрівняв рахунок і перевів гру в додатковий час.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вирішальний м’яч Порчера

Перемогу англійській команді, яку називають Para Lions, приніс Девід Порчер. Він відправив м’яч у ворота після того, як удар Дьюірста було відбито.

Реакція тренера

Головний тренер збірної Англії Джек Раттер назвав цей успіх історичним для спорту. За його словами, гравці та персонал доклали значних зусиль і жертв заради цієї мети. Раттер зазначив, що команда приїхала на турнір із надією здобути медаль, однак у підсумку вперше завоювала Кубок світу.

Читай нас у