Англійки перемогли Грецію 3:1 у першому матчі плей-оф ЧС — Sky Sports News

Жіноча збірна Англії на Криті, у Греції, перемогла команду Греції з рахунком 3:1 у першому матчі першого раунду плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу 2027 року в Бразилії. Англійки здобули перевагу перед матчем-відповіддю, який відбудеться у вівторок у Лестері.

Як повідомляє Sky Sports, рахунок на 39-й хвилині відкрила Джорджія Стенвей. У результативній атаці також взяли участь Лора Бліндкілде Браун та Алессія Руссо.

Три голи Англії

До перерви Лорен Джеймс забила дальнім ударом, однак гол не зарахували через офсайд. Грецька футболістка Іоанна Папатеодору на 34-й хвилині влучила в поперечину ударом приблизно з 35 ярдів.

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У другому таймі Англія зміцнила перевагу. На 63-й хвилині Майя Ле Тіссьє забила з гострого кута після того, як її два попередні удари відбила воротарка. Ще через чотири хвилини Алессія Руссо вразила нижній кут воріт після передачі Бет Мід — 3:0.

Греція скоротила відставання

На 78-й хвилині Каллісте Брукшир, яка виступає за шотландський «Рейнджерс», скоротила відставання господарок. У компенсований час Джесс Парк влучила в поперечину.

Англія потрапила до плей-оф після того, як фінішувала нижче за Іспанію у кваліфікації. Переможниця протистояння Англія — Греція у другому раунді плей-оф зіграє зі Словаччиною або Україною на шляху до чемпіонату світу в Бразилії.

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