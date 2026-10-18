Анна Максименко виборола срібло Кубка світу з фехтування

Українка Анна Максименко стала срібною призеркою етапу Кубка світу з фехтування на шпагах сезону 2026/2027. Змагання проходять у Касабланці, Марокко. 19-річна спортсменка дійшла до фіналу особистого турніру, де зустрілася з італійкою Робертою Марцані. Вирішальний поєдинок завершився з мінімальною перевагою суперниці — 15:14. Максименко зупинилася за крок від золотої медалі, але здобула срібло престижного міжнародного турніру.

Цей результат став важливим досягненням для української фехтувальниці. Вона вперше виборола особисту медаль на дорослому Кубку світу. Крім того, нагорода Максименко стала першою для збірної України з фехтування в новому сезоні. Раніше спортсменка вже підіймалася на п'єдестал міжнародних змагань, але в командній першості. Зокрема, у 2024 році вона здобула срібну медаль разом із партнерами по збірній на змаганнях у Ванкувері.

На шляху до фіналу українка перемогла чемпіонку світу

До фінального поєдинку Максименко провела серію успішних боїв проти досвідчених суперниць. Уже в 1/16 фіналу вона зустрілася з естонкою Юлією Бєляєвою — чемпіонкою світу 2013 року в особистій першості. Українка перемогла її з рахунком 15:12 та пройшла до наступного раунду. В 1/8 фіналу на Максименко чекала італійка Федеріка Ізола, яка здобула бронзу командного турніру з фехтування на шпагах на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. Українська спортсменка впевнено провела цей бій і перемогла з рахунком 15:5.

У чвертьфіналі Максименко зустрілася з представницею Росії Анастасією Рустамовою. Українка виграла поєдинок із рахунком 15:10 і забезпечила собі місце у півфіналі. Там її суперницею стала Айзанат Муртазаєва — чемпіонка Європи 2025 року. Максименко знову продемонструвала сильний результат і перемогла з рахунком 15:12. Ця перемога вивела її до фіналу, де вона боролася за золото з Робертою Марцані.

Попри поразку в останньому поєдинку, українка завершила турнір зі срібною нагородою. Її виступ у Касабланці став одним із головних результатів старту нового сезону для українського фехтування.