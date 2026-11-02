Антонеллі став наймолодшим чемпіоном Ф1 після Гран-прі Мексики — Interia Sport

В Іспанії? Андреа Кімі Антонеллі фінішував третім на Гран-прі Мексики та став наймолодшим чемпіоном світу Формули-1 в історії. Перемогу в гонці здобув Макс Ферстаппен, другим до фінішу приїхав Льюїс Гамільтон. Про це повідомляє Interia Sport.

Зупинка через червоний прапор

Антонеллі стартував із четвертої позиції. Для здобуття титулу без огляду на результати інших пілотів йому потрібно було фінішувати щонайменше дев’ятим. За 25 кіл до фінішу гонку перервали червоним прапором після аварії Валттері Боттаса: його болід зупинився в небезпечному місці, а бар’єри зазнали пошкоджень.

Після зупинки пілоти залишили боліди, а згодом гонку відновили зі стартових позицій. Ферстаппен втримав лідерство, хоча перед першим поворотом їхав поруч із Гамільтоном. Судді також перевіряли можливе неправильне розташування боліда нідерландця під час рестарту, однак порушень не виявили.

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Боротьба за подіум

На ранньому етапі заїзду Шарль Леклер зіткнувся зі своїм напарником по Ferrari Гамільтоном. Згодом монегаска зобов’язали повернути позицію лідера, але він її зберіг і отримав п’ятисекундний штраф. Леклер втратив лідерство під час зупинки в боксах для відбуття покарання, а Ферстаппен вийшов уперед.

Антонеллі піднявся на третю позицію, випередивши Леклера. Пізніше на трасу вдруге виїжджав автомобіль безпеки після контакту Арвіда Ліндблада з Оскаром Піастрі, внаслідок якого болід Ліндблада опинився в бар’єрі. Першу трійку за підсумками гонки склали Ферстаппен, Гамільтон та Антонеллі.

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