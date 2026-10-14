Апеляцію Манчестер Сіті розглянуть у січні — Al Jazeera

У Великій Британії очікують, що апеляцію футбольного клубу «Манчестер Сіті» у справі про понад 100 порушень фінансових правил англійської Прем’єр-ліги розглянуть у середині або наприкінці січня. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на голову Незалежного футбольного регулятора Девіда Когана.

Термін розгляду апеляції

За словами Когана, Прем’єр-ліга прагне завершити процес у межах сезону. Водночас справу розглядатиме не сама ліга, а її незалежна комісія у складі трьох колишніх суддів або юристів.

Коган зазначив, що передбачена процедура триває 12 тижнів, тому слухання, як очікують, відбудеться до середини або кінця січня. Він наголосив, що цей процес належить до компетенції незалежної комісії Прем’єр-ліги, а не регулятора.

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Звинувачення та можливі санкції

Незалежна комісія визнала клуб винним у порушенні фінансових правил у період із 2009 до 2018 року. «Манчестер Сіті» неодноразово заявляв про свою невинуватість і оскаржив рішення.

Клуб звинувачували у використанні удаваних контрактів для штучного завищення доходів і зменшення задекларованих витрат більш ніж на 900 млн фунтів стерлінгів, або 1,2 млрд доларів. Санкцій поки не оголошували. Серед можливих наслідків у матеріалі згадано значне зняття очок, яке могло б призвести до вильоту з Прем’єр-ліги, а також можливе позбавлення трьох чемпіонських титулів, здобутих клубом у період між 2009 і 2018 роками.

Головний тренер «Манчестер Сіті» Енцо Мареска минулого тижня заявив, що повністю довіряє клубу та вважає, що той виграє апеляцію.

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