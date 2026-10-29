Арбітр Шимон Марциняк судитиме матч Ракув — Погонь — Interia Sport

У Польщі арбітра Шимона Марциняка призначили головним суддею матчу між «Ракувом» із Ченстохови та «Погонню» зі Щецина в 13-му турі PKO BP Екстракляси. Гра стане останньою в межах цього туру чемпіонату Польщі.

Склад суддівської бригади

Асистентами Марциняка працюватимуть Томаш Лісткевич і Міхал Обукович, резервним арбітром буде Матеуш Єнда. За роботу системи VAR відповідатимуть Корнель Пашкевич та Адам Карасевич, повідомляє Interia Sport.

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Попередній матч Марциняка

Минулого тижня Марциняк обслуговував матч «Легії» з Варшави та «Леха» з Познані, який завершився перемогою гостей із рахунком 2:1. Одне з рішень арбітра викликало дискусію в медіа: він не показав другу жовту картку футболісту «Легії» Павелу Вшолеку. Видання зазначає, що також лунали вимоги призначити пенальті на користь господарів поля.

Інші призначення туру

Матч «Гурника» із Забже проти варшавської «Легії» судитиме Лукаш Кужма. На гру «Леха» з Познані та «Вісли» з Кракова призначили Павела Рачковського.

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