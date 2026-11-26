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Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран прокоментував поразку від «Фенербахче» з рахунком 0:1 у п'ятому турі Ліги чемпіонів. Турецький фахівець визнав, що команда провела невдалий матч, а серед головних проблем назвав брак досвіду в молодих футболістів і надмірну кількість втрат м'яча.

За словами Турана, гравцям «Шахтаря» ще потрібно багато чого навчитися, а прогрес не може відбутися за один день. Водночас наставник наголосив, що команда має бути готовою приймати поразки та робити з них висновки.

«Я знаю, через що проходжу зі своїми футболістами. Вони всі дуже молоді, їм ще багато чого потрібно навчитися. Це не відбувається за один день. Ми маємо сміливість приймати такі поразки. Але стільки втрат м’яча — це вже занадто. Такий футбол: ми зробимо висновки з цієї невдачі.

Ми знаємо, що маємо у своєму розпорядженні. У нас молоді та перспективні гравці. Ми зіграли погано — це був наш найгірший матч у Лізі чемпіонів. Так перемагати неможливо», — цитує Турана beIN Sports.

Попри невдалий результат, головний тренер запевнив, що «Шахтар» не збирається здаватися та продовжить працювати над покращенням гри.

«Ми не здаватимемося. Для нас це прикра ситуація. Поразка — це пекло для футболіста. Ми піднімемося і продовжимо працювати, щоб стати кращими», — заявив Туран.

Поразка від «Фенербахче» стала для «Шахтаря» третьою поспіль у Лізі чемпіонів. Через це донецька команда залишила зону виходу до плей-оф і опустилася на 26-те місце турнірної таблиці.

У наступному турі, 9 грудня, «гірники» зіграють на виїзді проти «Слована».

Турецький «Фенербахче» здобув перемогу над донецьким «Шахтарем» з рахунком 1:0 у матчі п’ятого туру лігового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбувся у Лондоні, Велика Британія, на стадіоні «Стемфорд Брідж», а єдиний м’яч у другому таймі забив Ведат Мурікі.

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