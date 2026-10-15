Арда Туран пояснив, завдяки чому Шахтар здобув дебютну перемогу в Лізі чемпіонів

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Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран прокоментував першу перемогу команди в Лізі чемпіонів сезону 2026/27. Наставник пояснив, як «гірникам» вдалося здійснити камбек, і відзначив зусилля своїх футболістів.

За словами фахівця, спочатку гравці української команди діяли надто емоційно, адже колектив усе ще залишається доволі молодим. Це дещо заважало на старті переможного матчу проти АЕКа (3:1).

Однак після пропущеного гола футболістам «Шахтаря» вдалося зібратися та повернутися до тактичного плану на гру.

«В АЕКа є двоє центральних нападників і двоє вінгерів, які готові вибігати в контратаки. Водночас це створює певні слабкі місця в обороні команди, тож ми приділили особливу увагу цьому аспекту. Загалом, вважаю, у цьому матчі ми краще впоралися зі складними моментами», — сказав Туран.

Тренер додав, що три очки, здобуті в другому турі на «Стемфорд Бридж», мають допомогти команді в майбутньому.

«Ця перемога дуже важлива і безмежно радує нас, адже дозволяє й надалі мріяти про Лігу чемпіонів та продовжувати власний шлях. Саме тому я щасливий і від щирого серця хочу привітати своїх гравців», — додав тренер.

Матч третього туру «Шахтар» проведе 21 жовтня в Мілані. Українська команда зустрінеться з «Інтером» о 22:00 за київським часом.

Щоб пробитися до раунду плейоф, «Шахтарю» потрібно фінішувати не нижче 24-го місця в турнірній таблиці. Команди, які посядуть перші вісім позицій, вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби з 9-го до 24-го місця зіграють в 1/16 фіналу.

Після двох матчів український клуб має чотири очки та посідає 11-те місце в турнірній таблиці.

Джерело: 24 Канал

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