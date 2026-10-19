Аризона Кардиналс обіграли Ремс 18:16 шістьма філдголами Райленда — BBC Sport

У Лос-Анджелесі, США, «Аризона Кардиналс» перемогли «Лос-Анджелес Ремс» із рахунком 18:16 у матчі шостого тижня НФЛ. Кікер Чед Райленд набрав усі очки своєї команди, реалізувавши шість філдголів. Останній удар Райленда приніс «Кардиналс» перемогу, коли час сплив, повідомляє BBC Sport.

Невдача Ремс у кінцівці

«Ремс» вийшли вперед за 47 секунд до завершення матчу. Після тачдауну Колбі Паркінсона гравець, який виконує панти, Ітан Еванс узяв на себе кікерські обов’язки та реалізував додаткове очко.

Основний кікер «Ремс» Блейк Групе травмував коліно під час спроби захвату після стартового удару. «Кардиналс» одразу відповіли, а шостий філдгол Райленда, що став для нього особистим рекордом за матч, забезпечив перемогу гостям.

Для «Аризони» це друга перемога в сезоні після трьох виграшів у попередньому. Обидва нинішні успіхи команда здобула на стадіонах у Лос-Анджелесі: у першому тижні вона також обіграла «Лос-Анджелес Чарджерс». Після цього результату «Кардиналс» випередили «Ремс» у дивізіоні NFC West. Головний тренер «Ремс» Шон Маквей сказав: «Ми маємо зрозуміти, як це виправити, і починається все з мене».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші результати тижня

«Канзас-Сіті Чіфс» перемогли «Чарджерс» — 22:6 та зберегли безпрограшний старт сезону. Квотербек Патрік Махоумс здобув 100-ту перемогу в регулярному чемпіонаті у своєму 131-му старті, повторивши рекорд Тома Бреді. Ранінбек Кеннет Вокер набрав 128 ярдів на виносі та оформив два тачдауни.

«Філадельфія Іглс» програли «Кароліна Пантерс» — 14:25 у першому матчі після внесення квотербека Джейлена Герца до списку травмованих. Команда зазнала четвертої поспіль поразки — уперше відтоді, як Нік Сіріанні очолив її у 2021 році.

У Лондоні «Х’юстон Тексанс» здолали «Джексонвілл Джагуарс» — 34:31 завдяки філдголу Каімі Фербейрна. Ресивер і корнербек «Джагуарс» Тревіс Гантер став першим гравцем із 2002 року, який в одному матчі зробив тачдаун-прийом та перехоплення. «Клівленд Браунс» обіграли «Балтимор Рейвенс» — 13:10 і з балансом 4-2 очолили AFC North за додатковими показниками.

Читай нас у