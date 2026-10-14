Арсенал обіграв Лілль 3:0 і продовжив серію в ЛЧ до 14 перемог — The Guardian

«Арсенал» у Лондоні у Великій Британії переміг французький «Лілль» з рахунком 3:0 у матчі Ліги чемпіонів. Лондонський клуб забив усі три м’ячі в другому таймі: Юррієн Тімбер відзначився на 64-й хвилині, Еберечі Езе — на 67-й, а Букайо Сака — на 71-й. Про це повідомляє The Guardian.

Голи після перерви

До 64-ї хвилини гості стримували атаки господарів. «Арсенал» володів м’ячем 59% часу та завдав вісім ударів у площину воріт, тоді як «Лілль» не завдав жодного точного удару. Ноні Мадуеке асистував Тімберу, який відкрив рахунок після вдалого першого дотику та удару правою ногою.

Сака вийшов на заміну на 65-й хвилині й майже відразу віддав передачу на Езе, який забив лівою ногою. Згодом Сака сам уразив ворота «Лілля» після комбінації з Каем Гаверцом і Мартіном Едегором. У стартовому складі «Арсеналу» також грав Віктор Дьокереш, якого замінили на 65-й хвилині.

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Серія в Лізі чемпіонів

Перемога стала для команди Мікеля Артети 14-ю поспіль на етапі ліги турніру. За даними видання, гол Сака став 36-м для «Арсеналу» на стадіоні «Емірейтс» у матчах етапу ліги чи групового етапу Ліги чемпіонів після повернення клубу до турніру три роки тому.

Перед грою клуб ушанував пам’ять довічного президента «Арсеналу» Кена Фраєра, про смерть якого у віці 92 років стало відомо того ж дня. Гравці господарів вийшли на матч у чорних пов’язках. Форвард «Лілля» Олів’є Жиру, який раніше виступав за «Арсенал», вийшов на заміну на 78-й хвилині та отримав овації.

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