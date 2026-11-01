Арсенал обіграв Ліверпуль 1:0 і очолив Прем’єр-лігу — Interia Sport

Лондонський «Арсенал» 1 листопада переміг «Ліверпуль» з рахунком 1:0 на стадіоні «Енфілд» у Ліверпулі, Англія, у дев’ятому турі Прем’єр-ліги. Єдиний м’яч у зустрічі на 16-й хвилині забив Кай Гаверц. Завдяки цій перемозі команда Мікеля Артети випередила «Манчестер Сіті» та очолила турнірну таблицю англійського чемпіонату.

Гол після помилки Аліссона

За даними Interia Sport, результативна атака «Арсеналу» почалася з помилки голкіпера господарів Аліссона під час розіграшу м’яча. Після перехоплення Деклан Райс віддав передачу вздовж штрафного майданчика, а Гаверц завершив епізод точним ударом.

«Ліверпуль» намагався відігратися, але гості зберегли перевагу завдяки організованій обороні. На 27-й хвилині Александер Ісак мав нагоду зрівняти рахунок після кутового, однак Давід Рая відбив удар. Згодом арбітр перевіряв за допомогою VAR епізод із падінням Коді Гакпо у штрафному майданчику «Арсеналу», проте порушення правил не зафіксували.

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Поперечина Вірца і 14-річна перерва

Ще один небезпечний момент для господарів створив Флоріан Вірц: на 39-й хвилині його удар зі штрафного влучив у поперечину. У другому таймі «Ліверпуль» продовжив тиснути, але не зміг завдати результативного удару. Наприкінці матчу жовті картки отримали Алексіс Мак Аллістер та Юррієн Тімбер.

Перемога стала для «Арсеналу» першою на «Енфілді» в матчі чемпіонату Англії з 2 вересня 2012 року. До гри лондонці та «Манчестер Сіті» після восьми турів мали однакову кількість очок, а в дев’ятому турі манчестерський клуб поступився «Брайтону» — 0:1.

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