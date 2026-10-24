Арсенал переміг Евертон і зрівнявся з Манчестер Сіті за очками — Sky Sports News

У Лондоні, Велика Британія, «Арсенал» на своєму полі переміг «Евертон» з рахунком 2:0 у матчі Прем’єр-ліги. Завдяки сьомій перемозі у восьми стартових турах команда набрала 21 очко та зрівнялася за цим показником із «Манчестер Сіті», поступаючись лідеру лише за різницею м’ячів.

Голи захисників

Рахунок на стадіоні «Емірейтс» відкрив Езрі Конса на сьомій хвилині. Захисник проштовхнув м’яч у ворота після подачі кутового, забивши свій перший гол за клуб. Асистентом у цьому епізоді записали Віктора Йокереша, для якого це був перший старт у чемпіонаті цього сезону.

На 68-й хвилині перевагу господарів подвоїв Габріел, який головою забив другий м’яч. Цей матч став для захисника 200-м у Прем’єр-лізі у складі «Арсенала». У другому таймі він зазнав ушкодження, однак зміг продовжити гру.

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Нереалізований шанс Евертона

За рахунку 1:0 «Евертон» мав нагоду зрівняти результат наприкінці першого тайму. Тьєрно Баррі отримав шанс після невдалого пасу головою Бена Вайта назад на воротаря Давіда Раї, однак не зміг ним скористатися.

Для команди Девіда Мойєса ця поразка стала другою поспіль у лізі. «Евертон» також продовжив серію без перемог у 14 виїзних матчах чемпіонату проти «Арсенала». Як повідомляє Sky Sports, «Арсенал» скористався поразкою «Манчестер Сіті» від «Астон Вілли».

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