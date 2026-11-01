Арсенал переміг Ліверпуль на Енфілді вперше за 14 років — Sky Sports News

«Арсенал» переміг «Ліверпуль» з рахунком 1:0 у матчі Прем’єр-ліги на «Енфілді». Єдиний гол на 16-й хвилині забив Кай Гаверц, який замкнув передачу Деклана Райса на дальній стійці. Як повідомляє Sky Sports, лондонський клуб здобув першу перемогу на цьому стадіоні за 14 років.

Гол Гаверца став вирішальним

«Ліверпуль» тиснув на ворота Давіда Раї та завдав 17 ударів, однак жоден із них не змусив голкіпера «Арсенала» виконати сейв. Флоріан Вірц зі штрафного влучив у поперечину, а Алексіс Макаллістер не влучив головою по воротах із вигідної позиції.

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Після перемоги команда Мікеля Артети вийшла на перше місце в Прем’єр-лізі. Відрив «Арсенала» від «Манчестер Сіті» становить три очки, а від «Ліверпуля» — дев’ять.

Епізод із можливим пенальті

У першому таймі арбітри не помітили, як Юррієн Тімбер тягнув за футболку Александера Ісака. Sky Sports зазначає, що «Ліверпуль» міг отримати право на пенальті. Колишній футболіст «Ліверпуля» Джеймі Каррагер закликав VAR належно розглянути цей момент.

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