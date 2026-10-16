Арсенал планує скоротити до 60 робочих місць, Артета прокоментував рішення — BBC Sport

Футбольний клуб «Арсенал» планує скоротити до 60 робочих місць у кількох департаментах. Головний тренер команди Мікель Артета заявив, що керівництво пояснило йому це рішення прагненням розвивати клуб, поліпшувати його роботу та продовжувати інвестувати заради майбутніх успіхів, повідомляє BBC Sport.

Яких працівників стосуватимуться зміни

Генеральний директор «Арсеналу» Річард Гарлік цього тижня повідомив персоналу про заплановане скорочення штату в низці департаментів. Воно може зачепити до 7% із 871 постійного працівника клубу.

Скорочення не торкнуться тренерського та спортивного персоналу чоловічої й жіночої команд. Також вони не вплинуть на робочі місця у благодійному фонді Arsenal Foundation, програмі Arsenal in the Community та службі безпеки. Зміни стосуватимуться посад поза командами.

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Позиція Артети та фінансові показники

На пресконференції перед недільним матчем із «Ноттінгем Форест» Артета спочатку зазначив, що це питання не належить до його компетенції. Водночас він сказав, що в клубі провели аналіз структури персоналу і що деякі рішення необхідні, аби призначити людей на відповідні посади, продовжувати інвестувати та досягати поставлених спортивних цілей.

Перевірка штату, яку проводить зовнішня компанія, тривала ще до перемоги «Арсеналу» в Прем’єр-лізі. Рішення про скорочення з’явилося через тиждень після того, як Артета підписав із клубом новий чотирирічний контракт.

У лютому «Арсенал» повідомив про рекордний дохід у 691 млн фунтів стерлінгів за фінансовий рік 2024–25, проте загалом зафіксував збиток у 1,4 млн фунтів. Операційні витрати зросли до 200,8 млн фунтів проти 147,9 млн фунтів роком раніше.

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