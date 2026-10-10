Арсенал відігрався та переміг Лідс завдяки голу Гімарайнса — The Guardian

«Арсенал» на «Емірейтс Стедіум» переміг «Лідс» із рахунком 2:1 у матчі Прем’єр-ліги, відігравшись після пропущеного м’яча. Вирішальний гол на 70-й хвилині забив Бруно Гімарайнс, який вийшов на заміну за сім хвилин до цього. Перемога перервала безпрограшну серію «Лідса», повідомляє The Guardian.

Лідс відкрив рахунок

У першому таймі гості створили кілька небезпечних моментів. Джейден Богл двічі загрожував воротам Давіда Раї, а наприкінці тайму голкіпер «Арсенала» відбив удар Габріеля Гудмундссона. У господарів нагоду мав Кай Гаверц, який на 21-й хвилині пробив головою прямо в Джеймса Траффорда.

Після перерви «Лідс» активніше почав гру та вийшов уперед на 55-й хвилині. Гудмундссон пройшов лівим флангом і віддав низову передачу, яку Джеймс Джастін завершив голом. За три хвилини Ноа Окафор міг подвоїти перевагу гостей, але не дотягнувся до передачі Богла.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Два голи за вісім хвилин

«Арсенал» зрівняв рахунок на 62-й хвилині. Після навісу Ноні Мадуеке Бен Вайт скинув м’яч головою, а Ріккардо Калафіорі відправив його у ворота Траффорда. Це був другий гол Калафіорі в Прем’єр-лізі цього сезону.

Невдовзі Мікель Артета провів потрійну заміну, випустивши Гімарайнса. На 70-й хвилині Букайо Сака та Мартін Едегор розіграли комбінацію, Деклан Райс п’ятою віддав м’яч до лінії штрафного майданчика, а бразилець точно пробив у кут воріт. Наприкінці матчу Едегор і Сака також мали моменти, однак рахунок не змінився.

«Арсенал» володів м’ячем 59% ігрового часу та завдав шість ударів у площину воріт проти п’яти у «Лідса». У стартовому складі лондонців вийшли п’ятеро англійців — уперше з 1999 року.

Читай нас у