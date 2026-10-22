Арсенал зіграв 2:2 з Баварією завдяки голу Райса на 82-й хвилині — Sky Sports News

«Арсенал» зіграв унічию 2:2 із «Баварією» в матчі Ліги чемпіонів на «Альянц-Арені». Деклан Райс зрівняв рахунок на 82-й хвилині, влучивши з гострого кута після комбінації за участю Ноні Мадуеке та Віктора Йокереса. Як повідомляє Sky Sports, цей гол допоміг лондонському клубу уникнути першої поразки у 14 матчах на етапі ліги або груповому етапі турніру.

Голи в першому таймі

Рахунок на 25-й хвилині відкрив Еберечі Езе, який вийшов на заміну травмованому Букайо Сака. Він завершив атаку після передачі Мартіна Едегора. «Баварія» відповіла на 35-й хвилині: Гаррі Кейн віддав гольову передачу на Альфонсо Девіса, який зрівняв рахунок.

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Кейн вивів Баварію вперед

На 61-й хвилині Кейн реалізував пенальті, призначений після гри рукою Юррієна Тімбера. Цей м’яч став для англійського форварда 16-м у 22 матчах проти «Арсенала». Також Кейн став другим після Кріштіану Роналду футболістом, який забивав у десяти поспіль матчах Ліги чемпіонів. Проте останнє слово залишилося за Райсом, чий гол установив остаточний рахунок зустрічі.

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