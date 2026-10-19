Артем Федецький запропонував кандидатуру на посаду головного тренера Динамо

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Колишній захисник збірної України Артем Федецький заявив, що вважає оптимальною кандидатурою на посаду головного тренера київського «Динамо» легендарного ексфорварда клубу Максима Шацьких.

На думку ексфутболіста, Шацьких чудово знає внутрішню структуру київської команди, а його контракт із киргизьким клубом «Азія» закінчується вже в листопаді.

Після звільнення Ігоря Костюка через поразку від «Полісся» (1:3) виконувачем обов'язків головного тренера киян призначили асистента Мацея Кендзьорека. Шацьких є четвертим бомбардиром в історії «Динамо» (141 гол), раніше працював у тренерському штабі киян, а також очолював узбецькі «Пахтакор» та «Андижан».

Джерело: YouTube-канал Артема Федецького.

Ігор Костюк лаконічно прокоментував своє звільнення з тренерської посади у Динамо.

Динамо звільнило головного тренера після поразки від «Полісся».

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