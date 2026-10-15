Астон Вілла перемогла Фенербахче 6:0 у рекордному матчі — The Guardian

Астон Вілла в Англії розгромила Фенербахче з рахунком 6:0 на «Вілла Парк» та здобула найбільшу єврокубкову перемогу у своїй історії. Як повідомляє The Guardian, для бірмінгемського клубу це також стала 11-та поспіль домашня перемога в європейських турнірах.

Три голи до перерви

Рахунок на 12-й хвилині відкрив швейцарський півзахисник Йохан Манзамбі, який того дня святкував 21-річчя. Після короткого розіграшу кутового Джон Макгінн виконав подачу, а м’яч після ненавмисного дотику Маттео Гендузі опинився у Манзамбі, чий удар рикошетом залетів у ворота.

До перерви дубль оформив Ніколас Джексон. На 31-й хвилині він забив ударом з меж штрафного майданчика після передачі Бубакара Камара, а на 39-й хвилині відзначився вдруге. У Фенербахче був шанс скоротити відставання, однак Огуз Айдин влучив у поперечину.

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Дубль Барклі та гол Абрагама

У другому таймі Манзамбі заробив пенальті після фолу Ісмаїла Юксека, а на 68-й хвилині одинадцятиметровий реалізував Росс Барклі. За чотири хвилини Барклі забив ще раз — його удар змінив траєкторію після рикошету.

Остаточний рахунок на 90-й хвилині встановив Теммі Абрагам, який замкнув передачу Аліссона. Астон Вілла володіла м’ячем 42% ігрового часу, проте завдала 10 ударів у площину воріт проти чотирьох у Фенербахче. Це була перша домашня перемога команди цього сезону.

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