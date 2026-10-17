Астон Вілла перемогла Ньюкасл завдяки голу Манзамбі — Sky Sports News

«Астон Вілла» на виїзді перемогла «Ньюкасл» із рахунком 1:0 у матчі Прем’єр-ліги на стадіоні «Сент-Джеймс Парк» у Ньюкаслі. Єдиний м’яч на 36-й хвилині забив півзахисник Йоган Манзамбі, повідомляє Sky Sports News.

Манзамбі головою замкнув подачу Гомеса. Влітку футболіст погодився перейти до «Ньюкасла», однак пізня пропозиція «Астон Вілли» привела його до клубу з Мідлендсу. У середині тижня він також забив у матчі Ліги чемпіонів проти «Фернербахче», коли йому виповнився 21 рік.

Суперечливе рішення VAR

На 18-й хвилині захисник «Ньюкасла» Свен Ботман отримав жовту картку за жорсткий фол проти Ніколаса Джексона. Арбітри VAR перевірили епізод на предмет серйозного порушення правил, але не визнали початкове рішення судді очевидною помилкою. Ботман залишився на полі.

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У першому таймі господарі не завдали жодного удару в площину воріт. Після перерви Ботман мав нагоду зрівняти рахунок, проте воротар «Астон Вілли» Зіон Судзукі кінчиками пальців перевів його сильний удар. Це був єдиний удар «Ньюкасла» в площину воріт за гру.

Шанси обох команд

«Астон Вілла» могла збільшити перевагу ще до перерви: Емі Буендіа влучив у стійку. Ніколас Джексон мав два моменти в першому таймі, а на 73-й хвилині воротар «Ньюкасла» Лукас Горнічек відбив удар Росса Барклі.

Після пропущеного гола «Ньюкасл» встановив клубний антирекорд — команда не змогла зіграти «на нуль» у 16 матчах поспіль в усіх турнірах. Після фінального свистка обидві команди мали по вісім очок, а «Астон Вілла» розташовувалася на одну позицію нижче за «Ньюкасл».

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