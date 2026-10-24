Астон Вілла перервала ідеальну серію Манчестер Сіті дублем Джексона — The Guardian

«Астон Вілла» на «Вілла Парк» перемогла «Манчестер Сіті» з рахунком 2:1 у матчі Прем’єр-ліги. Два м’ячі господарів забив Ніколас Джексон — на 6-й і 60-й хвилинах, а за гостей відзначився Ерлінг Голанд. Перемога перервала бездоганну серію «Сіті» в чемпіонаті, повідомляє The Guardian.

Помилка на старті матчу

«Астон Вілла» відкрила рахунок уже на шостій хвилині. Захисник «Манчестер Сіті» Марк Геї не зумів належно прийняти передачу Рубена Діаша, після чого Джексон перехопив м’яч і влучно пробив. Геї отримав жовту картку за фол на Джексоні біля штрафного майданчика, а в перерві його замінили.

Гості володіли м’ячем 62% ігрового часу та завдали семи ударів у площину воріт проти двох у суперника. Іліман Ндіає влучив у стійку, а він і Раян Шеркі не змогли переграти голкіпера «Вілли» Сіона Судзукі.

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Голанд зрівняв, але Джексон відповів

Після перерви Ндіає обіграв Іана Матсена та виконав передачу на Голанда, який головою забив свій 13-й гол сезону. Однак «Вілла» невдовзі знову вийшла вперед: Джексон віддав м’яч Ібрагіму Мбає, відкрився під його передачу та оформив дубль. Воротар «Сіті» Джанлуїджі Доннарумма не втримав удар, і м’яч пройшов під ним.

Наприкінці зустрічі Голанд мав нагоду зрівняти рахунок, але Матсен виніс м’яч із лінії воріт. Для «Манчестер Сіті» це стала четверта поспіль поразка на «Вілла Парк».

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