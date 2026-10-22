Астон Вілла втретє виграла в ЛЧ, обігравши Вікінг 3:1 — Sky Sports News
Астон Вілла на своєму полі перемогла норвезький Вікінг із рахунком 3:1 у матчі Ліги чемпіонів. Команда Унаї Емері здобула третю перемогу в трьох матчах турніру, повідомляє Sky Sports.
Два голи до перерви
Рахунок на 23-й хвилині відкрив Росс Барклі, який головою замкнув подачу з кутового. Перед перервою Еміліано Буендіа подвоїв перевагу господарів, реалізувавши пенальті. Одинадцятиметровий призначили після перегляду VAR: було встановлено, що Аліссона зачепили у штрафному майданчику.
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Аліссон допоміг забити третій м’яч
На 62-й хвилині Аліссон прорвався вперед і віддав передачу у штрафний майданчик, після чого захисник Вікінга Генрік Геггейм зрізав м’яч у власні ворота. Цей гол на певний час вивів Астон Віллу на перше місце в таблиці лігового етапу.
На 84-й хвилині Петер Крістіансен забив за Вікінг ударом з льоту. Гол зарахували після перевірки VAR. Через цей м’яч англійський клуб опустився на другу позицію, пропустивши вперед ПСЖ.