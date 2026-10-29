Атака дронів затримала виліт російських спортсменів на юнацьку Олімпіаду

Виліт російських спортсменів, які мають взяти участь у юнацьких Олімпійських іграх, затримали через обмеження в роботі московського аеропорту Внуково. Причиною стали заходи безпеки на тлі атаки безпілотників на столицю Росії.

Рейс із Москви до Стамбула, звідки спортсмени мали продовжити подорож, вирушив із затримкою. Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться в Дакарі з 31 жовтня до 13 листопада 2026 року.

Виліт літака з росіянами до Стамбула було перенесено, через також було змінено логістику подальшого їхнього вильоту в Дакар.

Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться у Дакарі з 31 жовтня по 13 листопада.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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