Аталанта обіграла Пафос 3:1, Залевський заробив пенальті — Interia Sport

У Бергамо «Аталанта» перемогла кіпрський «Пафос» з рахунком 3:1 у матчі Ліги конференцій. Польський футболіст Нікола Залевський розпочав гру у стартовому складі господарів і заробив пенальті, повідомляє Interia Sport.

Швидкий старт господарів

«Аталанта» відкрила рахунок уже на першій хвилині завдяки голу Ельмаса. Трохи більш ніж за чверть години команда з Бергамо подвоїла перевагу: Залевський здійснив прохід і заробив пенальті, який реалізував Распадорі.

За кілька хвилин після забитого м'яча Распадорі залишив поле, а замість нього вийшов Де Кетеларе. Він віддав результативну передачу на Джанлуку Скамакку, який забив третій гол господарів. До перерви «Аталанта» вела 3:0.

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Єдиний гол гостей

У другому таймі команди не створили великої кількості небезпечних моментів. Згодом «Пафос» провів результативну атаку, яку завершив Бель. Цей гол став єдиним для гостей, а «Аталанта» розпочала виступ у Лізі конференцій із перемоги 3:1.

За даними видання, Залевський уперше з 27 серпня вийшов у стартовому складі «Аталанти». Тоді команда грала проти «Хапоеля» з Тель-Авіва.

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