Atlanta Dream розкритикував WNBA за денний матч фіналу в четвер — CNBC

Клуб Atlanta Dream розкритикував WNBA через призначення матчу фіналу на денний час у четвер. Про це повідомляє CNBC.

Позиція Atlanta Dream

Власники Atlanta Dream заявили, що не обрали б проведення гри в середині дня у четвер і не домагалися такого розкладу. У CNBC зазначили, що суперечка щодо часу матчу привернула увагу не лише в жіночій баскетбольній лізі.

Предметом критики став незвичний час початку гри у будній день. У матеріалі CNBC цей матч названо грою, запланованою на четвер після обіду.

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Реакції поза лігою

Американський репер Flavor Flav запропонував зробити четвер оплачуваним вихідним, щоб уболівальники змогли подивитися матч. Він також опублікував жартівливий лист із проханням до роботодавців надати працівникам вихідний цього дня.

Клінтон підтримала пропозицію в соціальних мережах. У своєму дописі вона написала, що підтримує це повідомлення.

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