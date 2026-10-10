Атланта Дрім вийшла до фіналу WNBA після перемоги над Нью-Йорк Ліберті — The Guardian

У Брукліні, США, «Атланта Дрім» перемогла «Нью-Йорк Ліберті» з рахунком 85:83 у третьому матчі півфінальної серії WNBA та вийшла до фіналу ліги вперше з 2013 року. Команда з Атланти виграла серію до трьох перемог із сухим рахунком 3:0.

Найрезультативнішою у складі «Дрім» стала Енджел Різ, яка набрала 22 очки. Райні Говард додала 21 очко, а Джордін Канада завершила гру з 19 очками та 11 результативними передачами. Як повідомляє The Guardian, «Атланта» грала без Аліші Ґрей, другої за результативністю баскетболістки команди після Говард: вона пропустила другий поспіль матч через травму лівої руки.

Перевага на старті та захист наприкінці

У першій чверті «Дрім» реалізували п’ять із восьми триочкових кидків і повели 25:18. Різ набрала 18 очок уже до великої перерви, після якої гості мали перевагу 44:39.

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У третій чверті «Ліберті» відігралися: Бріанна Стюарт набрала 10 очок, а Джонквел Джонс — дев’ять. Ньюйоркська команда здійснила ривок 17:4 за 3 хвилини 42 секунди та вийшла вперед на одне очко після того, як поступалася 12 очками. Втім, у заключній чверті «Атланта» дозволила суперницям набрати лише 15 очок. «Ліберті» не реалізували 10 із 15 кидків упродовж останніх 10 хвилин, зокрема шість із семи дальніх спроб.

Фінальна серія з Голден Стейт

Стюарт і Джонс набрали по 26 очок за «Нью-Йорк», при цьому Джонс також зробила 14 підбирань і три блокшоти. Сабріна Іонеску здобула 12 очок, реалізувавши чотири з 12 кидків із гри. Сезон «Ліберті» завершився шостою поспіль поразкою від «Атланти», враховуючи матчі регулярного чемпіонату.

Для «Дрім» це буде четвертий фінал WNBA в історії клубу. Раніше команда програвала вирішальні серії у 2010, 2011 та 2013 роках і досі не здобувала чемпіонський титул. У фіналі «Атланта» зіграє з «Голден Стейт Валькіріз», які також пройшли півфінал без поразок. Серія до чотирьох перемог стартує 17 жовтня у Сан-Франциско.

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