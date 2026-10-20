Атланта Дрім зрівняла рахунок у фіналі WNBA завдяки 30 очкам Різ — The Guardian

«Атланта Дрім» перемогла «Голден Стейт Валькіріз» із рахунком 79:65 у другому матчі фінальної серії WNBA та зрівняла рахунок у протистоянні до чотирьох перемог — 1:1. Найрезультативнішою гравчинею зустрічі стала Енджел Різ, яка набрала 30 очок і зробила 16 підбирань.

Внесок Різ у перемогу

Різ, яка є чинною найкращою захисницею року WNBA, також записала до активу два блок-шоти та одне перехоплення. Після матчу вона сказала, що команда залишила позаду поразку в першій грі серії та повернулася до свого стилю гри.

«Я просто роблю все, що потрібно для перемоги. У такій атмосфері важко грати. Висловлюю повагу вболівальникам і своїй команді — ми приїхали й боролися. Перша гра була для нас складною, але ми перегорнули сторінку й повернулися до того, ким ми є», — сказала Різ.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші результати та розклад

За даними The Guardian, Аліша Ґрей додала «Дрім» 18 очок, а Джордин Канада — 13. У складі «Валькіріз» по 14 очок набрали Габбі Вільямс і Тіффані Гейз. У другій половині зустрічі баскетболістки «Атланти» переграли суперниць.

Обидві команди претендують на свій перший титул WNBA. «Дрім» тричі грали у фіналі ліги, востаннє — у 2013 році, але ще не здобували чемпіонство. «Валькіріз» у другому сезоні існування борються за титул після виходу до плейоф уже в дебютному році. Третій матч серії відбудеться в Атланті в середу, четвертий запланований на п’ятницю.

Читай нас у