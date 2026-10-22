Атланта розгромила Голден-Стейт і повела 2:1 у фіналі WNBA — The Guardian

В Атланті, США, «Атланта Дрім» обіграла «Голден-Стейт Валькіріз» із рахунком 97:71 у третьому матчі фінальної серії WNBA та повела 2:1. Форвардка «Дрім» Енджел Різ набрала 21 очко та зробила 12 підбирань, оформивши дабл-дабл у кожній із трьох ігор фіналу, повідомляє The Guardian.

Ривок у третій чверті

Райн Говард додала «Атланті» 16 очок, а Наз Гіллмон — 15. У другому матчі серії Різ записала до активу 30 очок і 16 підбирань, допомігши команді здобути першу перемогу у фіналі.

У третій чверті за рахунку 49:49 «Дрім» зробили ривок 8:0, чотири очки в якому набрала Різ. «Голден-Стейт» скоротив відставання до чотирьох очок — 59:55, однак наприкінці чверті «Атланта» набрала 12 із останніх 14 очок. За три матчі фіналу команда з Атланти переграла суперниць у третіх чвертях із сумарним рахунком 63:35.

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У складі «Валькіріз» Габбі Вільямс набрала 15 очок, Тіффані Гейз — 14. У першій половині команди реалізували 15 із 31 триочкового кидка, що становить 48%. Після стартової чверті «Дрім» вели 23:15, а перед великою перервою — 46:40.

Аншлаг на матчах в Атланті

Поєдинок відбувся на State Farm Arena за присутності 17 099 глядачів. Спочатку його планували провести в Gateway Center Arena, де «Дрім» зазвичай грають домашні матчі, однак ліга разом із «Атланта Гокс» організувала проведення двох матчів фіналу на більшій арені. Gateway Center Arena вміщує 3 500 глядачів, тоді як State Farm Arena — понад 17 тисяч.

Матч був розпроданий, як і четверта гра серії, яка відбудеться в Атланті в суботу. У першому матчі фіналу переміг «Голден-Стейт» — 68:64, у другому «Атланта» взяла гору з рахунком 79:65. Перший поєдинок серії на NBC у середньому дивилися 2,1 млн глядачів — це рекордний показник для стартової гри фіналу WNBA. Другий матч, показаний USA Network, зібрав у середньому 1,33 млн глядачів.

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