Атлетіко переміг Депортіво 1:0 і вийшов на друге місце Ла Ліги — Anadolu Agency

«Атлетіко Мадрид» удома обіграв «Депортіво Ла-Корунья» з рахунком 1:0 і піднявся на друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги після 10 турів. Єдиний м’яч забив Хуліан Альварес, повідомляє Anadolu Agency.

Гол у другому таймі

У першому таймі команда Дієго Сімеоне не змогла подолати організовану оборону суперників. «Атлетіко» виставив сильний, але втомлений склад після навантаження в середині тижня.

У перерві Сімеоне зробив тактичні зміни. На 48-й хвилині Альварес відкрив рахунок і приніс мадридській команді перемогу.

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Турнірне становище

«Депортіво» намагався зрівняти рахунок, однак не реалізував свої моменти. В останній атаці матчу гості були близькими до гола, проте не змогли влучити у ворота.

Після перемоги «Атлетіко Мадрид» набрав 25 очок і посідає друге місце в Ла Лізі. «Депортіво Ла-Корунья» має 11 балів та йде десятим. В інших суботніх матчах «Ельче» переміг «Райо Вальєкано» 3:0, «Расінг Сантандер» здолав «Еспаньйол» 2:1, а «Вільярреал» обіграв «Валенсію» 2:1.

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