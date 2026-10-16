Асоціація тенісистів-професіоналів ATP представила пропозиції щодо зміни календаря, рейтингової системи та виплат гравцям із 2028 року. Пакет ініціатив має збільшити загальний обсяг компенсацій тенісистам до прогнозованих 350 млн доларів без урахування призових на турнірах Grand Slam, повідомляє Cyprus Mail.

Ініціативи ще мають пройти консультації та процедуру затвердження. За планом ATP, обсяг централізованих виплат спортсменам перевищить 100 млн доларів із 2028 року. Разом із призовими грошима та розподілом прибутку це має сформувати загальну компенсацію на рівні 350 млн доларів.

Бонуси та пенсійна програма

ATP пропонує збільшити бонусний фонд чоловічого туру з 21,5 млн до 50 млн доларів. Ще 25 млн доларів планують спрямовувати тенісистам, які завершать сезон у топ-250 рейтингу, а 30 млн доларів щороку — на пенсійні виплати для 300 гравців.

Голова ATP Андреа Гауденці заявив, що організація прагне розширити підтримку тенісистів і допомогти їм покривати витрати на виступи в турі. Він також зазначив, що зростання доходів у тенісі має створювати більше можливостей для спортсменів у всьому турі.

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Зміни рейтингу і календаря

Організація також хоче надати результатам на найбільших турнірах більшої ваги в рейтингу. За задумом ATP, це має зменшити стимул для гравців шукати рейтингові очки на інших змаганнях після невдалих виступів на головних стартах. У календарі планують запровадити окремі тижні для конкретних категорій турнірів.

До цієї структури увійде новий турнір ATP Masters 1000 у Саудівській Аравії. В ATP наголосили, що тенісисти зберігатимуть можливість виступати на всіх рівнях туру. Гравці критикували 11-місячний сезон через нестачу часу на відновлення та ризик втоми й травм.

ATP також перегляне довгострокову структуру змагань, зокрема можливі зміни у сітках парного розряду. Кошти, які можуть вивільнитися внаслідок таких рішень, планують перерозподілити на кваліфікацію та виплати учасникам ранніх раундів одиночного розряду. Остаточний пакет пропозицій ATP планує представити на підсумкових зустрічах у Турині.

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