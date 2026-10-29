Авіа вибила Радом’як з Кубка Польщі в овертаймі — Interia Sport

У Польщі «Авіа» зі Свідника перемогла клуб Екстракласи «Радом’як» із Радома з рахунком 2:1 у матчі 1/16 фіналу Кубка Польщі. Доля зустрічі вирішилася в додатковий час, а команда зі Свідника здобула путівку до 1/8 фіналу, повідомляє Interia Sport.

Пенальті на 95-й хвилині

«Радом’як» вів у рахунку 1:0 і був близький до перемоги в основний час. Однак на 95-й хвилині арбітр призначив пенальті на користь господарів після перегляду епізоду за допомогою VAR. Спершу суддя вважав, що футболіст «Авіа» симулював порушення правил, але змінив рішення після перегляду повтору біля монітора.

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Одинадцятиметровий реалізував Гжегож Афтика, зрівнявши рахунок. У додатковий час він забив вдруге та приніс «Авіа» перемогу 2:1.

Реакція Радом’яка

У «Радом’яку» не погодилися з рішенням арбітра. Клуб заявив у соцмережі X, що на повторах не було видно контакту між гравцями, попри що судді змінили початкове рішення та призначили пенальті. Також у команді звернули увагу, що футболіст господарів не протестував після першого вердикту судді.

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