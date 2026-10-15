Австралія через травми змінить флайхава на матч із Новою Зеландією — The Guardian

Збірна Австралії з регбі виставить Деклана Мередіта на позицію флайхава у другому тест-матчі Кубка Бледіслоу проти Нової Зеландії, який відбудеться в Сіднеї. Картер Гордон і Бен Дональдсон не зіграють через травми ніг. Як повідомляє The Guardian, на лаві запасних Мередіта страхуватиме Гаррі Маклафлін-Філліпс, який ще не дебютував за національну команду.

Зміни у складі Австралії

Тренер австралійців Лес Кісс повернув Джозефа-Аукуссо Суаалії до центру поля, де він зіграє разом з Айзеком Генрі. Це рішення ухвалили після травми Лена Ікітау та через чинну дискваліфікацію Гантера Пайсамі. На лівому фланзі замість Суаалії розпочне матч Гаррі Поттер, а Філіпо Даугуну увійшов до запасу.

Ейдан Росс, який раніше грав за Нову Зеландію, вийде у стартовому складі на позиції лівого стовпа, тоді як Ангус Белл залишиться серед запасних. Джош Нассер розпочне гру на позиції хукера. Форварди Джош Канхем і Карло Тіццано також увійшли до лави запасних після того, як австралійська команда суттєво втратила темп у другому таймі попереднього матчу на «Іден-Парку».

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На позиції скрамхава зіграє Раян Лонерган, а Калані Томас може провести третій матч за збірну. Тейта Макдермотта не включили до заявки. Австралія програла останні 12 зустрічей з Новою Зеландією.

Три зміни у старті Нової Зеландії

Новозеландці зробили три зміни у стартовому складі. Фабіан Голланд зіграє у другій лінії замість Джоша Лорда, Джордж Бауер вийде на позиції лівого стовпа замість Ітана де Грута, а Джош Мурбі замінить Лероя Картера на лівому фланзі.

Тренер Нової Зеландії Дейв Ренні не зможе розраховувати на Антона Сегнера, Асафо Аумуа та Лероя Картера, які вибули через травми й струси мозку, отримані в попередній грі. Також недоступний через травму Ітан Блекаддер. Річі Мо'унга пропустить матч через травму литки, тому на позиції флайхава знову зіграє Даміан Маккензі, а Боден Барретт розпочне матч на позиції фулбека. У попередній грі в Окленді Нова Зеландія перемогла Австралію з рахунком 50:19 і забезпечила собі Кубок Бледіслоу на 24-й рік поспіль.

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