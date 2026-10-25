Австралія перемогла Фіджі 36:22 на Кубку світу з регбіліг — The Guardian

Збірна Австралії з регбіліг перемогла команду Фіджі з рахунком 36:22 у матчі Кубка світу в Брісбені та продовжила турнір без поразок. Том Трбоєвич оформив хет-трик за австралійців, а вінгер фіджійської збірної Семі Валемей також заніс три спроби.

Як повідомляє The Guardian, на початку другого тайму Фіджі вийшли вперед після спроби Валемея, який завершив атаку після передачі Курта Доног'ю. Невдовзі фіджійці могли збільшити перевагу до двох спроб, однак занесення скасували через блокування суперника.

Австралія перехопила ініціативу

Після скасованої спроби Сем Вокер і Джеймс Тедеско організували атаку, яку в куті поля завершив Трбоєвич, зрівнявши рахунок. За кілька хвилин Вокер забив штрафний гол, а Австралія вийшла вперед і надалі вже не поступалася лідерством.

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Трбоєвич згодом підхопив удар Тедеско низом і оформив другу спробу, а приблизно за 15 хвилин до фінальної сирени завершив свій хет-трик. Тедеско, який провів перший тестовий матч із 2023 року, набрав понад 150 метрів із м'ячем і віддав три передачі під спроби.

Перебіг матчу та наступні ігри

У першому таймі Австралія першою відкрила рахунок: Тедеско віддав коротку передачу на Котоні Стаггса. Фіджі відповіли спробами Валемея та Таане Мілна, причому останній заніс м'яч після удару Брендона Вейкема. Перед перервою австралійці знову вийшли вперед завдяки дальній атаці за участю Вокера, Трбоєвича й Тедеско.

У складі Австралії Кем Мюррей зазнав травми голови, проте у другому таймі команда завдяки ротації, зокрема Тіно Фаасуамалеауї та Пета Керрігана, посилила боротьбу за територію. На груповому етапі Австралія зіграє з Островами Кука в Таунсвіллі, тоді як Фіджі для виходу до півфіналу необхідно перемогти Нову Зеландію на Голд-Кості.

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