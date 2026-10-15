Австралія перемогла Нову Зеландію 24:22 у стартовому матчі Кубка світу — BBC Sport

Збірна Австралії з регбі-ліги обіграла Нову Зеландію з рахунком 24:22 у стартовому матчі Кубка світу 2026 року в Сіднеї, Австралія. Вирішальну спробу наприкінці гри заніс Джек Босток, який оформив хет-трик у дебютному матчі за австралійську команду.

Хет-трик у дебюті

Після першого тайму рахунок був рівним — 10:10. Новозеландці вийшли вперед завдяки ранній спробі Кейсі Макліна та переважали протягом більшої частини зустрічі. Однак австралійці відігралися в кінцівці матчу.

Босток заніс одну спробу після перехоплення, а ще дві — вигравши верхову боротьбу після ударів Камерона Мюнстера. За Австралію також відзначилися Том Трбоєвич і Ріс Волш, який виконав дві вдалі реалізації.

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Травма Понги

У складі Нової Зеландії дві спроби заніс Калін Понга, ще одну — Кейсі Маклін. Марк Айзеко виконав три вдалі реалізації та забив два штрафні. Понга залишив поле через травму, коли результат матчу ще не був визначений, а після фінального свистка його ліву руку зафіксували в косинці.

Матч зібрав понад 40 тисяч уболівальників і став найбільш відвідуваним тестовим матчем із регбі-ліги в Сіднеї за 50 років, повідомляє BBC Sport. Видання назвало Волша найкращим гравцем зустрічі: він зупинив прохід Понги в першому таймі та здійснив дальній прорив, після якого заніс спробу.

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