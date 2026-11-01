Австралія перемогла Уельс 124:6 і встановила міжнародний рекорд — BBC Sport

Жіноча збірна Австралії з регбілігу розгромила Уельс із рахунком 124:6 у матчі Кубка світу в Сіднеї. Австралійки занесли 21 спробу та встановили рекорд міжнародних матчів за кількістю набраних очок, повідомляє BBC Sport.

Рекордний рахунок

Після першого тайму Австралія вела 60:0 — це найбільший рахунок на перерву в історії матчів Кубка світу серед чоловіків і жінок. Підсумкові 124 очки перевершили попередній міжнародний рекорд Данії, яка 2012 року перемогла Швецію з рахунком 122:8.

Різниця у 118 очок також стала найбільшою в історії жіночих міжнародних матчів із регбілігу. Абсолютний рекорд за найбільшою перемогою в міжнародному регбілігу лишається за чоловічою збірною Франції, що 2003 року обіграла Сербію з рахунком 120:0.

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21 спроба Австралії

Джеймі Чепмен занесла шість спроб, зокрема останню — в заключну хвилину зустрічі. Джессіка Сергіс оформила чотири спроби, Аббі Черч, Кейлі Джозеф і Таміка Аптон — по дві. Джессі Саутвелл виконала 20 реалізацій.

У першій половині гри австралійки володіли м'ячем 84% часу та завершили 21 із 22 атакувальних серій. Уельс набрав перші очки в матчі за рахунку 0:100: Пейдж Тревіс стала першою суперницею Австралії, яка відзначилася на цьому турнірі, а Тейла Престон виконала реалізацію.

Для збірної Уельсу це дебютний Кубок світу та лише 16-й матч в її історії. Команда вперше провела тестовий матч 2021 року, а на нинішньому турнірі до гри з Австралією поступилася Англії 6:70 і Самоа 0:76. Австралія виграла три попередні Кубки світу та претендує на четвертий титул поспіль.

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