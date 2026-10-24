Австралія розгромила Англію 78:0 на жіночому ЧС з регбіліг — Sky Sports News

Жіноча збірна Австралії з регбіліг перемогла Англію з рахунком 78:0 у матчі чемпіонату світу в Перті, Австралія. Чинні чемпіонки світу занесли 15 спроб і вдруге поспіль завершили гру без пропущених очок.

Сім спроб до перерви

Збірна Англії невдало розпочала матч: команда опинилася в офсайді під час стартового удару, після чого Джеймі Чепмен відкрила рахунок. Пізніше Дженна Фубістер вибила м'яч в аут під час поновлення гри, надавши австралійкам ще одну можливість для атаки.

Чепмен занесла дві ранні спроби. Англійка Анна Девіс перетнула залікову зону в куті поля, однак повтори показали, що її коліно торкнулося землі за межами поля до приземлення м'яча. До перерви австралійки занесли сім спроб і повели 36:0.

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Австралійки продовжили тиск

У другому таймі у складі Австралії відзначилися Таррін Айкен, Олівія Кернік і Квінсі Додд. Аббі Черч занесла одну зі спроб після того, як Джоселін Келлехер підхопила м'яч після власного удару та зіграла в комбінації з Тамікою Аптон. Також спроби занесли Макензі Віл, Тіані Пенітані Грей, Ізабель Келлі та Шейлі Бент.

У матчі травмувалися Джулія Робінсон з Австралії, у якої запідозрили перелом зап'ястя, та англійська гравчиня другої лінії Ева Гантер, яка залишила поле через травму гомілкостопа. Попри поразку, Англія зберігає шанси вийти до півфіналу: у заключному матчі групи команда зіграє проти Самоа, а переможець зустрічі здобуде путівку до четвірки найсильніших, повідомляє Sky Sports.

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