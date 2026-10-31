Австралія розгромила Острови Кука 66:6 на Кубку світу — The Guardian

Збірна Австралії з регбілігу перемогла команду Островів Кука з рахунком 66:6 у Таунсвіллі, Австралія, та очолила групу A Кубка світу. Як повідомляє The Guardian, ключовою фігурою матчу став Ріс Волш: він заніс одну спробу, віддав п’ять результативних передач і взяв участь ще в одній результативній атаці.

Три спроби від двох вінгерів

Том Трбоєвич і Джек Босток оформили по хет-трику. Для Трбоєвича це був другий матч поспіль із трьома спробами. Ще по спробі занесли Тіно Фа’асуамалеауї, Котоні Стеггс, Джейкоб Престон і Гаррі Грант.

Австралійці відкрили рахунок після того, як вінгер Островів Кука Кемерон Браун не втримав перший удар суперника. Волш віддав передачу Бостоку, який заніс спробу в кутовій зоні. Невдовзі Острови Кука вийшли вперед після реалізованої спроби хукера Руа Нгатікаури, однак Австралія згодом повернула лідерство й завершила перший тайм за рахунку 28:6.

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Помилки перед півфіналом

У другому таймі австралійці занесли шість спроб упродовж перших 20 хвилин і фактично визначили переможця зустрічі. Водночас команда припустилася 15 помилок. Волш у другій половині гри мав скарги на гомілкостоп і плече, а Трбоєвич та Кем Мунстер зазнали незначних проблем із гомілкостопом, проте обидва продовжили матч.

П’ятим восьмим «Канберри» Ітан Стрейндж уперше зіграв за Австралію у другому таймі. У півфіналі наступного тижня австралійці зустрінуться з переможцем протистояння Самоа та Тонги.

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