Австралія розгромила Самоа 40:0 на старті жіночого Кубка світу — The Guardian

Жіноча збірна Австралії з регбі-ліги перемогла Самоа з рахунком 40:0 у стартовому матчі Кубка світу на Commbank Stadium у Сіднеї, Австралія. Австралійки, відомі як Jillaroos, розпочали захист титулу із семи спроб, хоча після перерви занесли лише дві.

Дебют Келлегер

Однією з ключових гравчинь матчу стала Джоселін Келлегер, яка дебютувала за збірну на позиції п’ятого восьмого. Тренерка Джесс Скіннер не включила Алі Бріггіншоу до складу команди, а Джессі Саутвелл — до заявки на матч.

Келлегер реалізувала шість із семи спроб реалізації та взяла участь у двох спробах команди, за що отримала нагороду найкращої гравчині матчу. Як повідомляє The Guardian, вона назвала дебют дивовижним і сказала, що збірна добре працює разом у тренувальному таборі.

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Сім спроб Австралії

Самоа активно почала гру та мала кілька атакувальних серій поблизу залікової зони суперниць, але не скористалася моментами. Команда відмовилася пробивати по воротах після двох штрафних, а згодом фулбек Дестіні Міно-Сінапаті припустилася втрати м’яча. Невдовзі Джеймі Чапман відкрила рахунок після передачі Таміки Аптон.

У першому таймі також спроби занесли Джулія Робінсон, Шейлі Бент, Кілі Ніцца та Олівія Кернік. На початку другого тайму Кернік короткою передачею вивела на спробу Кейлі Джозеф, а наприкінці матчу відзначилася Джесс Сергіс.

Капітанка Австралії Ізабель Келлі після гри визнала, що команда ще може поліпшити свою гру, яка подекуди була сумбурною. Водночас вона зазначила, що це початок турніру для нового складу. Наступний матч групового етапу Австралія проведе проти Англії в Перті наступного тижня.

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