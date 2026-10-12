Австралія виграла ODI-серію проти Бангладеш завдяки 131 ран Волл — The Guardian

У Брісбені, Австралія, збірна Австралії перемогла Бангладеш із різницею у дев’ять вікетів у другому матчі жіночої ODI-серії та достроково забезпечила собі загальну перемогу 2:0. Відкривальна бетерка Джорджія Волл набрала 131 ран без вибуття зі 97 подач, а австралійки досягли цілі 221-1 за 28,1 овера. Про це повідомляє The Guardian.

Рекорд Бангладеш

Бангладеш завершив інінгс із результатом 220-6. Собхана Мостарі набрала 118 ранів зі 134 подач, а капітанка Нігар Султана залишилася не вибитою з 74 ранами зі 114 подач. Разом вони додали 195 ранів за четвертий вікет — це найбільше партнерство проти Австралії в історії жіночих ODI.

Мостарі та Султана вийшли на поле, коли Бангладеш мав 8-3 у восьмому овері. Їхня співпраця також стала найбільшою для будь-якого вікета в жіночих ODI в історії команди Бангладеш. Результат 220-6 був найвищим показником Бангладеш проти Австралії в цьому форматі.

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Волл і Літчфілд вирішили матч

У відповідь Волл та Фібі Літчфілд набрали 162 рани за 119 подач у стартовому партнерстві. Літчфілд набрала 70 ранів із 51 подачі. Набрані Волл 131 ран стали найвищим індивідуальним результатом у жіночому ODI на стадіоні Allan Border Field.

Для 23-річної Волл це третє століття в ODI лише у 15-му матчі цього формату. Вона також стала першою жінкою, яка оформила два ODI-століття на Allan Border Field: у 2024 році вона набрала там 101 ран у матчі проти Індії. Найкращою боулеркою Австралії стала Меган Шутт із показником 4-36, зокрема саме вона вибила Мостарі.

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