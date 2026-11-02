Збірна Австралії з крикету залишила більшість гравців основного тестового складу поза заявками на домашні серії одноденних міжнародних матчів і Twenty20 проти Англії. Обидві австралійські збірні в коротких форматах очолить універсал Мітчелл Марш, повідомляє Channel NewsAsia.

Склад на одноденну серію

До заявки на ODI з гравців, які виступали в тестовій серії в Південній Африці, увійшли Тревіс Гед, Меттью Реншоу, Кемерон Грін, Алекс Кері, Джош Інгліс і Купер Конноллі. Водночас жоден із них не зіграє в матчах Twenty20.

До обох заявок увійшли шість крикетистів, серед яких 21-річний швидкий боулер Малі Бердман. Він повертається до міжнародного крикету після перерви через травму. Універсали Джек Едвардс і Ліам Скотт можуть уперше представити Австралію в матчах на домашньому полі, а 20-річного батера Олівера Піка включили до складу на одноденну серію.

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Щільний графік матчів

Головний селектор Джордж Бейлі пояснив рішення насиченим календарем. За його словами, гравці, які виступають у кількох форматах, безпосередньо після туру Південною Африкою переходять до серій ODI та T20, тож для підготовки команди до тестів проти Нової Зеландії залишається мало часу.

Серія ODI розпочнеться 13 листопада в Перті, після чого матчі відбудуться в Аделаїді та Гобарті. Наприкінці листопада і на початку грудня команди проведуть п’ять матчів Twenty20 у Мельбурні, Голд-Кості, Брисбені, Сіднеї та Канберрі. Тестова серія Австралії проти Нової Зеландії з чотирьох матчів стартує 9 грудня.

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