Австралійський крикетист Максвелл завершив міжнародну кар’єру — Sky Sports News

Австралійський універсал Гленн Максвелл оголосив про завершення виступів за національну збірну з крикету. Водночас 38-річний спортсмен продовжить грати у форматі T20 за «Мельбурн Старз» у Big Bash League, повідомляє Sky Sports News.

Останній матч за збірну

Останній матч Максвелла за Австралію відбувся проти Оману на цьогорічному Кубку світу T20. У цій грі він узяв два вікети, пропустивши 13 ранів за три овери своїм офспіном, а виходити на відбивання йому не довелося.

Крикетист заявив, що сподівався провести прощальний матч на «Мельбурн Крикет Граунд», однак розуміє курс збірної на оновлення складу. За його словами, команда має придивитися до молодих гравців і дати їм досвід міжнародного тиску напередодні Олімпіади 2028 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рекорди та виступи на чемпіонатах світу

Максвелл забив п’ять сенчурі у міжнародних матчах T20 — це рекорд, який він ділить з індійцем Рогітом Шармою. Він також входить до п’ятірки австралійських крикетистів, які оформили сенчурі в усіх трьох міжнародних форматах: тестах, одноденних матчах і T20.

У червні минулого року Максвелл завершив кар’єру в одноденному форматі. На Кубку світу 2023 року він набрав 201 ран без вибуття зі 128 м’ячів проти Афганістану, коли Австралія відігралася після 91-7 та досягла цілі у 292 рани. У тому ж турнірі він оформив найшвидше сенчурі в історії Кубків світу в одноденному форматі — за 40 м’ячів у матчі з Нідерландами.

За збірну Австралії Максвелл провів 286 міжнародних матчів: 149 одноденних, 130 T20 та сім тестів. За цей час він набрав понад 7 тисяч ранів і взяв 136 вікетів, а також виграв Кубки світу в одноденному форматі у 2015 і 2023 роках та Кубок світу T20 у 2021 році.

Читай нас у