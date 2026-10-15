Баєр розгромив Лех 4:0 у Лізі Європи — Interia Sport

Баєр 04 Леверкузен здобув виїзну перемогу над Лехом Познань із рахунком 4:0 у матчі другого туру Ліги Європи, який відбувся в Познані, Польща. До перерви гості забили три м’ячі, а остаточний рахунок наприкінці зустрічі встановив Ібрагім Маза. Про перебіг матчу повідомляє Interia Sport.

Три голи до перерви

Лех на початку гри втратив через травму захисника Войцеха Моньку, якого замінив Террі Єгбе. На 29-й хвилині арбітр після перегляду VAR призначив пенальті за гру рукою Єгбе. Патрік Шик реалізував одинадцятиметровий і відкрив рахунок.

Через три хвилини Натан Телла обіграв Єгбе, а після його удару воротар Матеуш Ліс відбив м’яч. На добиванні відзначився Малік Тіллман — 0:2. На 41-й хвилині суддя знову призначив пенальті після перегляду епізоду за участі Матеуша Скшипчака та Шика під час кутового. Чеський нападник вдруге переграв Ліса.

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Маза забив наприкінці матчу

Після перерви Баєр контролював хід зустрічі, а Лех не зміг скоротити відставання. На 89-й хвилині Маза забив четвертий м’яч гостей. За статистикою матчу, команда з Леверкузена завдала 22 ударів, 10 із яких припали в площину воріт. У Леха було 10 ударів, зокрема три в площину воріт. Володіння м’ячем становило 60% проти 40% на користь Баєра.

Після двох матчів Ліги Європи Лех має різницю м’ячів 0:8. Наступну гру турніру познанська команда проведе вдома проти Сандерленда.

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