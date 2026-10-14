Баркола оформив хет-трик у перемозі Ліверпуля над ЛАСКом 6:3 — The Guardian

«Ліверпуль» обіграв австрійський ЛАСК із рахунком 6:3 у Лінці в матчі Ліги чемпіонів. Бредлі Баркола забив три м’ячі — це були його перші голи за клуб після літнього переходу. Про матч повідомляє The Guardian.

Перевага гостей у першому таймі

Рахунок на 22-й хвилині відкрив Рональд Араухо, який головою замкнув подачу Костаса Цимікаса з кутового. Через 96 секунд Баркола забив свій перший м’яч у складі «Ліверпуля» після передачі Льюїса Кумаса. На 37-й хвилині він оформив дубль: Флоріан Вірц вивів його на ударну позицію, а Баркола переграв воротаря Лукаса Юнгвірта.

До перерви Кумас ще раз відправив м’яч у ворота ЛАСКа, однак гол не зарахували через офсайд. Райан Гравенберх також був близьким до взяття воріт, але його удар влучив у штангу. За даними видання, 19 ударів «Ліверпуля» в першому таймі стали найбільшим показником для гостей у стартовій половині матчу Ліги чемпіонів від початку ведення такої статистики в сезоні 2003–04.

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Хет-трик Барколи та голи ЛАСКа

На 51-й хвилині Жеремі Фрімпонг головою реалізував навіс Цимікаса та зробив рахунок 4:0. ЛАСК скоротив відставання на 63-й хвилині завдяки голу Роберта Любичича, який вийшов на заміну.

Баркола завершив хет-трик на 66-й хвилині, замкнувши простріл Фрімпонга на дальній стійці. На 72-й хвилині Кумас забив шостий м’яч гостей після ще однієї передачі нідерландського захисника. Наприкінці зустрічі Флоріан Флеккер, який з’явився на полі після перерви, двічі відзначився після подач Івана Дібанго — на 74-й та 77-й хвилинах.

Статистика матчу

«Ліверпуль» володів м’ячем 64% ігрового часу, завдав 26 ударів, вісім із яких прийшлися у площину воріт. ЛАСК мав 36% володіння та 12 ударів, чотири з яких були точними. Гості також подали 11 кутових проти трьох у суперника.

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