Барселона перемогла Бетіс 5:2 і повторила рекорд Реала — Interia Sport

У Севільї, Іспанія, «Барселона» перемогла «Реал Бетіс» із рахунком 5:2 у дев’ятому турі чемпіонату та повторила рекорд мадридського «Реала» за кількістю перемог на старті сезону. Каталонський клуб виграв усі дев’ять перших матчів ліги, повідомляє Interia Sport.

Голи та скасоване взяття воріт

Гості відкрили рахунок на 10-й хвилині: після передачі Жюля Кунде відзначився Ламін Ямаль. «Бетіс» зрівняв рахунок на 27-й хвилині, коли після навісу Пабло Форнальса головою забив Гомес.

На 41-й хвилині «Барселона» знову вийшла вперед завдяки голу Родрі після подачі з кутового. Невдовзі Джовані Ло Чельсо забив ударом з льоту, однак арбітр після перегляду VAR скасував гол через гру рукою на попередній стадії атаки.

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Вилучення і три голи після перерви

На початку другого тайму Жезус забив третій м’яч «Барселони», але майже одразу Ез Абде скоротив відставання «Бетіса». Після цього на полі виникла сутичка між Ямалем і Берналем: останній отримав червону картку за неспортивну поведінку, а Ямаль — жовту.

На 62-й хвилині Ерік Гарсія скористався помилкою воротаря Валлеса та відновив перевагу гостей у два м’ячі. Остаточний рахунок на 80-й хвилині встановив Дані Ольмо, який забив приблизно з 18 метрів. Наступної неділі «Барселона» зіграє в Ель Класіко з мадридським «Реалом».

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